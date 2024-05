Reprodução/Instagram Jade Picon se hospeda em mansão de R$200 milhões de bilionário brasileiro

Jade Picon passou dez dias em Los Angeles em uma casa de cinema! A influenciadora esteve em uma mansão avaliada em R$ 200 milhões em Beverly Hills.

O imóvel foi alugado pelo bilionário brasileiro Ruyter, apontado como novo affair da empresária. Nas redes sociais, o jovem publicou um vídeo exibindo a visita de Jade e alguns amigos.





A casa possui 1740m², sendo 1430m² de área construída na Sunset Strip, em West Hollywood, um dos locais mais sofisticados da Califórnia.

Ao todo são seis quartos, oito banheiros, várias salas, incluindo uma de cinema para 25 pessoas, boate subterrânea, salão e jogos, adega, spa, com banheira, câmara criogênica, sauna, e salão de beleza.

Jade Picon se hospeda em mansão de R$200 milhões de bilionário brasileiro Reprodução Jade Picon se hospeda em mansão de R$200 milhões de bilionário brasileiro Reprodução Jade Picon se hospeda em mansão de R$200 milhões de bilionário brasileiro Reprodução Jade Picon se hospeda em mansão de R$200 milhões de bilionário brasileiro Reprodução Jade Picon se hospeda em mansão de R$200 milhões de bilionário brasileiro Reprodução Jade Picon se hospeda em mansão de R$200 milhões de bilionário brasileiro Reprodução Jade Picon se hospeda em mansão de R$200 milhões de bilionário brasileiro Reprodução Jade Picon se hospeda em mansão de R$200 milhões de bilionário brasileiro Reprodução Jade Picon se hospeda em mansão de R$200 milhões de bilionário brasileiro Reprodução Jade Picon se hospeda em mansão de R$200 milhões de bilionário brasileiro Reprodução Jade Picon se hospeda em mansão de R$200 milhões de bilionário brasileiro Reprodução Jade Picon se hospeda em mansão de R$200 milhões de bilionário brasileiro Reprodução Jade Picon se hospeda em mansão de R$200 milhões de bilionário brasileiro Reprodução Jade Picon se hospeda em mansão de R$200 milhões de bilionário brasileiro Reprodução Jade Picon se hospeda em mansão de R$200 milhões de bilionário brasileiro Reprodução Jade Picon se hospeda em mansão de R$200 milhões de bilionário brasileiro Reprodução





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp