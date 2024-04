Reprodução Instagram - 1.4.2024 Ex-BBB Bil Araújo assume relação com ex-miss Adriana Yanca

O ex-BBB, ex-A Fazenda e ex-No Limite Bil Araújo voltou a ser assunto nas redes sociais. Dessa vez, não por conta das participações em realities shows, mas, sim, por um novo relacionamento que ele engatou.



No último domingo (31), o modelo usou as redes sociais para compartilhar um vídeo no qual aparece beijando Adriana Yanca. Cirurgiã dentista, ela também já foi miss Grand Brasil em 2023.



“É sobre cuidar de quem chegou e fez questão de permanecer. Nada funciona se você se dedica só às vezes”, escreveu ele como legenda do vídeo que publicou no Instagram. Yanca também se declarou ao ex-BBB.



Nos comentários da publicação, a ex-miss afirmou estar apaixonada pelo modelo. “Eu sou completamente apaixonada por você”, declarou.





+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Nos stories, Bil ainda compartilhou um vídeo no qual presenteia Adriana com chocolates. “Você escolheu pensando em você ou em mim? Zero açúcar! É tudo zero, amor?”, brincou ela ao ser presenteada com os doces.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:

$