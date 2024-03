Thiago Larenttes Erika Schneider

A influenciadora digital e empresária Erika Schneider deu um susto nos seguidores após aparecer hospitalizada. A loira sofreu um acidente durante sua viagem à Trancoso, na Bahia, neste feriado, em que está com amiga e com a mãe, Carmem Schneider. Ela teve que ser hospitalizada após o deck onde estava afundar e o dedo do seu pé deslocar.



No último sábado (30), a ex-Fazenda mostrou que estava indo ao hospital nos stories do Instagram após o acidente. A loira disse: "Hoje, imobilizando o pé que a gatita machucou". Na foto, ela estava deitada na maca de um centro médico. Depois, Erika mostrou o médico imobilizando o dedo e disse que em toda viagem algum amigo se dá mal e chegou a vez dela.

O deck de madeira em questão foi mostrado por Erika, que detalhou o ocorrido: "O dedo virou, as meninas viram e começaram a gritar porque ele foi parar do outro lado. O chinelo tinha ficado dentro do buraco. Eu não sabia se pegava o chinelo, se desvirava o dedo kkkk. Não sei como consegui colocar ele no lugar".

Quando estava voltando ao local onde estava hospedada, a empresária continuou: "Resumo. Não quebrei o pé, somente desloquei, mas coloquei no lugar eu mesma. Ficou a luxação e perdi meu dia nessa função".

