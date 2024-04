Reprodução Instagram - 29.4.2024 Poliana se pronuncia após polêmica de Leonardo com a equipe de dançarinas

A jornalista e influenciadora digital Poliana , esposa do cantor Leonardo , usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira (29), após o polêmico episódio envolvendo o marido dela e as dançarinas da equipe dele, que foram acusadas de se apresentarem em um show sem calcinha .





"Às vezes, o silêncio é a melhor resposta que oferecemos. Respirar fundo, não questionar e dar tempo ao tempo", diz a postagem publicada por ela nos stories do Instagram. Embora não tenha mencionado o nome do marido ou das bailarinas , internautas interpretaram a publicação como uma indireta ao caso.





Entenda a polêmica

O cantor Leonardo e a equipe de dançarinas dele começaram a ser criticados depois de realizarem um show em Bela Vista de Minas (MG), no último sábado (27). Isso porque um vídeo da apresentação em que as dançarinas aparentam estar sem calcinha, segundo internautas, viralizou na web.





As dançarinas vieram a público dizer que estavam, sim, usando peça íntima . Algumas, inclusive, afirmaram que o vídeo foi manipulado por inteligência artificial. "Sério que não estão vendo que apagaram o nosso sunquíni?", defendeu Marissol Dias, que faz parte do ballet do músico. Sunquínis são uma mistura de sunga e biquíni com uma costura justaposta ao corpo.





Pai do ator João Guilherme Ávila e do cantor Zé Felipe , Leonardo não se pronunciou em relação ao episódio e às acusações que tem recebido. Nas redes sociais, internautas criticaram o silêncio do artista e afirmaram que o cantor hipersexualiza as profissionais.

