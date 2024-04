Reprodução/Instagram As bailarinas viralizaram por supostamente dançarem sem calcinha

As bailarinas do cantor sertanejo Leonardo viraram um grande assunto nas redes sociais após um vídeo viralizar com elas dançando em um show do cantor na última sexta-feira (26). O que chamou a atenção, no entanto, foi que elas pareciam estar, supostamente, sem calcinha enquanto performavam no palco.

A escolha ousada de look pegou alguns fãs de surpresa, dividindo opiniões nas redes sociais. Um seguidor disse: "As bailarinas estão sem calcinha", sendo completado por outro que questionou "Como isso é aceito?". Um terceiro seguidor afirmou: "Comprem um óculos de grau após um exame de vista! Todas estão usando calcinha".

Show do Leonardo as bailarinas sem calcinha pic.twitter.com/PVslOzimYg — FAVELA CAIU NO FACE (@favelacaiunface) April 26, 2024

Após o vídeo viralizar, as bailarinas vieram a público responder se estavam usando roupa íntima durante o show. A equipe de dançarinas do artista afirmou neste sábado (27) que sim, estão usando calcinha no vídeo em questão. A peça íntima, no entanto, estava imperceptível devido à cor e a qualidade do vídeo, que causou a ilusão de nudez.

"Nós somos bailarinas do cantor Leonardo e é óbvio que a gente usa calcinha", disseram as profissionais, usando como gancho uma trend do TikTok. Elas aproveitaram o momento e mostraram as peças íntimas para os seguidores, acabando com as especulações.





