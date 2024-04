Reprodução Instagram - 29.4.2024 Bailarinas de Leonardo rebatem críticas

As bailarinas da equipe artística do cantor sertanejo Leonardo vieram a público rebater as críticas que estão recebendo dos internautas. Mesmo tendo afirmado que usam calcinha durante os shows no último domingo (29) , elas continuam a ser alvo de comentários negativos.







Parte das dançarinas usou as redes sociais para dizer que o vídeo viralizado na web foi manipulado por IA (inteligência artificial). "Sério que não estão vendo que apagaram o nosso sunquíni?", argumentou Marissol Dias, uma das profissionais. Sunquínis são uma mistura de sunga e biquíni com uma costura justaposta ao corpo.





"Se está te incomodando, seria um problema único seu. Ninguém se importa com algo que você opina, pois nosso salário está caindo certinho. Estamos trabalhando, coisinha linda. Já você [internauta] está com tempo sobrando demais para se importar conosco. Vai trabalhar, que você verá que delícia é ter dinheiro sobrando no final do mês, ao invés de ter apenas opinião", completou Marissol.





Outra dançarina, Camila Luana, ironizou as especulações de que elas estariam nuas. "É o lifting que a gente faz. Serve para sumir. Acho que tem para a língua também. Experimenta! Vai fazer bem para o universo", debochou.





Além das bailarinas, Leonardo foi criticado. Alguns internautas afirmaram que o cantor hipersexualiza as profissionais e impulsiona a objetificação de mulheres até mesmo quando estão trabalhando. O sertanejo não se manifestou em relação à polêmica.

