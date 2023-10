Reprodução/Instagram Poliana Rocha reage ao ser chamada de 'corna': 'Perdem tempo'

Poliana Rocha voltou a falar sobre as traições do marido, o cantor Leonardo, nas redes sociais. Em conversa com os seguidores, a influenciadora comentou sobre as puladas de cerca do artista.

Um seguidor quis saber como a jornalista reage ao ser xingada de 'corna' pelos internautas e ela respondeu de forma sincera.





"Os haters perdem tempo comigo. Porque hoje eu nem ligo, quando vejo que são comentários maldosos, paro na hora de ver e sigo fazendo o que de fato importa", disse ela nos Stories do Instagram.

Vale lembrar que Poliana Rocha já abriu o jogo sobre saber ou não das traições novas de Leonardo. "Se souber, por favor, não me conta. Não quero saber. Minha vida está boa demais, graças a Deus", declarou.

