Reprodução/Instagram Zé Felipe e a sogra, Margareth Serrão

Zé Felipe fez uma tatuagem em homenagem à mãe de Virginia Fonseca , Margareth Serrão. O cantor registrou na pele o apelido da sogra: "Margara".



"Gente, olha só a homenagem que o Zé Gueroba fez hoje para mim. Você me ama, nenezinho?", brincou ela, ao compartilhar o resultado pelas redes sociais nesta sexta-feira (29). "Eu amo demais", escreveu Margareth na legenda do vídeo.

O sertanejo ainda exibiu tatuagens que tem em homenagem às filhas, Maria Flor e Maria Alice, e à esposa, Virginia . Ele também tatuou o nome do pai, o cantor Leonardo, e da mãe, Poliana Rocha. Veja a seguir:

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!

Sogra mostra homenagem de Zé Felipe pic.twitter.com/uNapED1X1O — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) September 30, 2023

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: