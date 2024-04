Reprodução Instagram - 29.4.2024 Deolane Bezerra

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra , de 36 anos, usou as redes sociais na tarde deste domingo (28) para compartilhar algumas fotos dela com um biquíni da Hello Kitty. Ela ainda brincou com a definição do próprio corpo.



“Véinha está dando um caldo”, escreveu ela como legenda da publicação que fez no Instagram. A peça de banho usada pela advogada é de crochê nas cores branca, preta e vermelha.



Nos comentários da postagem, figuras da classe artística elogiaram ela. “Está na sua melhor fase de beleza, hein?”, afirmou Lucas Guimarães , amigo da influencer. “Está muito gostosa”, acrescentou a cantora sertaneja e ex-BBB Gabi Martins . “Amei o biquíni”, escreveu Vanessa Cunha.



Além deles, alguns internautas brincaram com os rumores de que ela e o filho de Fábio Jr., o ex-BBB Fiuk, estariam namorando . “Muita areia para o caminhão do Fiuk”, ironizou um. “Fiuk agora se treme todinho”, completou outra. “Agora o Fiuk endoida de vez”, comentou uma terceira. “Fiuk, corre aqui ver como a gata tá amostrada”, finalizou ainda uma quarta.

