Reprodução/Instagram Sammy Sampaio e o ex-namorado, Nikolaj Sojka

A influenciadora digital Sammy Sampaio anunciou o fim do relacionamento com o empresário Nikolaj Sojka. A confirmação foi dada em uma entrevista ao portal Gshow, no Lollapalooza .

Na entrevista, Sammy afirma que se trata de um "assunto um pouco delicado". "Assumi recentemente um relacionamento com uma pessoa que, acredito que a gente tem que ser maduro para admitir quando a gente erra, a gente se precipitou um pouco em assumindo um relacionamento que tava tão recente", diz a influenciadora.

Segundo Sammy, a separação ocorreu devido a algumas "incompatibilidades" que teriam surgido com o tempo, e é categórica em dizer que "não tá mais seguindo juntos.” Eles assumiram o relacionamento em janeiro deste ano.

Na mesma entrevista, Sammy comenta as falas da Antonela Avellaneda, ex-participante do Ilha Record, sobre Pyong Lee. Em 2021, ela foi apontada como a causa da separação entre o hipnólogo e Sammy, após ambos terem flestado nno reality em 2021. Na última sexta-feira (22), Antonella veio as redes pedir para que parassem de atacar ela por conta deste fato, e fez acusações de que, na realidade, o ex-BBB seria gay.

"Para esclarecer uma coisa porque estou de saco cheio, o Pyong Lee é gay, ele não saiu do closet. Ele mesmo falou para mim no reality. Desculpa, amigo, mas não aguento mais as pessoas me culparem pela sua separação. No Brasil as pessoas vão te aceitar e amar do mesmo jeito, porque aqui não tem preconceito", diz a argentina nos stories.

"Todas as pessoas que ameaçam, insultam, agridem, difamam a minha imagem, falam coisas que não vão conseguir provar em um tribunal. Eu vou abrir uma causa penal por difamação, danos morais, agravação do meu diagnóstico de ansiedade e depressão. Todas as mensagens vão ser legalmente tratadas e vão ter suas consequências segundo o código penal”, continua.

Sammy diz que não tem opinião sobre o ocorrido e que não pretende se envolver no caso . "A gente trabalha com internet, está sempre conectado, é impossível não chegar na gente essas coisas. Não tenho opinião sobre, acho que não me envolvo há muito tempo, não diz mais respeito a mim, não é um assunto que tenho que dar pitaco”.

