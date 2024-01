Reprodução A influenciadora revelou detalhes de sua intimidade com o atleta

Na última quinta-feira (4), Sammy Sampaio assumiu que está em um relacionamento com Nikolaj Sojka. O piloto e atleta de corrida e ciclismo é o primeiro romance público da influenciadora desde o fim do casamento com Pyong Lee. De acordo com o casal, eles fizeram um pacto de sexo para terem relações somente após o casamento.



"Se você começar um namoro e não tiver pretensão de casar, pode cancelar isso aí. Namoro, relacionamento tem urgência. Eu não vou fazer ela perder tempo. Então se não é para casar, não vou namorar, entende? Mesma coisa para os caras aí do Instagram, ou as meninas. Se vocês estão com um cara que vocês não têm pretensão de ter filho, de casar, larga a mão", admitiu Nikolaj em seu Instagram.

"Acabou acontecendo antes do casamento. Infelizmente, a gente acabou? Acontece (...) O problema não é o erro, o problema é a sua conduta após o erro. Se você muda a sua conduta ou não. E nós mudamos. Porque a gente começou a orar junto", explicou.





"A gente entrou no propósito de fazer oração todos os dias de manhã, e, no meio dessas orações, um dia, eu senti no coração que a gente tinha de deixar o prazer da carne de lado, para começar a buscar mais essa relação com Deus, como um casal, para que depois do casamento a gente firmasse isso de verdade. Então realmente nós erramos inicialmente, mas fizemos um novo contrato aí que será só após o casamento", completou.

O casal afirmou que pretender ter oito filhos "Repovoar, né?", acrescentou Sammy. A influenciadora já é mãe de Jake, de três anos, fruto de seu relacionamento com Pyong Lee. Após assumirem o namoro, Nikolaj Sojka admitiu ser encantado pelo pequeno.

"No primeiro dia em que a vi, prometi algo dentro de mim. Eu honraria a vida dela até o fim. A qualquer momento da sua vida eu vou estar lá com você. Eu decidi estar com a Carol e o Jake. Pode passar um furacão entre a gente que não vai fazer diferença. Amor é se sentir bem em situações desconfortáveis, de confronto, em que você está evoluindo", contou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko