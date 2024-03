Reprodução/Globo BBB 24: bronca de Tadeu, muito choro e cutucadas de Ivete Sangalo marcam festa

Ivete Sangalo foi a grande atração da festa da sexta-feira (22) no BBB 24. Com uma apresentação de 2 horas, a cantora conseguiu aproveitar o momento para mexer com os ânimos dos participantes.

Antes mesmo da festa, Giovanna colocou Davi e Alane na mira da indicação do paredão, que acontece no domingo (24). Além disso, Tadeu Schmidt deu uma bronca em Beatriz e Alane após Sabrina Sato ter sido derrubada durante a visita na casa.





"Temos uma atração na festa, temos um show. Então, dona Alane e, principalmente, dona Bia, já levaram um puxão de orelha essa semana. O que vocês fizeram não foi legal. Não pode pular em cima da atração", começou ele.

Na sequência, o apresentador alertou: "Então, comportem-se! Se tem uma pessoa que leva o público à loucura, é essa pessoa que vocês vão ver no palco", finalizou.





Ivete Sangalo entrega show e indiretas para participantes

Assim que chegou na festa, Ivete Sangalo surpreendeu os brothes e sisters com muito interação, inclusive física. A cantora incentivou o 'remember' de Giovanna e Bin Laden, pediu para Beatriz derrubá-la no meio da pista de dança e também mandou um recado para a então esposa de Lucas Buda.

"Camila, um beijo, arrase! Sou mais você!", disse ela olhando para a câmera. Antes disso, o brother declarou que estava com saudade da amada. Vale lembrar que ele não sabe do fim do relacionamento.





Participantes reagem à participação de Ivete Sangalo

Assim como Sabrina Sato, os participantes reagiram à presença de Ivete Sangalo no reality. Na festa, Pitel, Fernanda e Giovanna elogiaram o preparo da artista em conversar com cada um deles, mas não deixaram de comentar o fato dela ter pedido para ser derrubada por Beatriz.

"Amiga, você lembra que eu falei que se gostam de você, tudo vira brincadeira? Você percebeu?", comentou Pitel. "Ela [Ivete] se jogou no chão! Ela, tipo, fez apologia a isso. Ela fez brincadeira, mas não deveria. Suavizou pra elas [Alane e Bia]", opinou Fernanda.

A líder da semana ainda resgatou a bronca de Tadeu ao vivo: "Ainda mais que foi chamada atenção meia hora antes". "Não teve tanto peso, sabe por quê? Porque a Ivete fez", completou Pitel.

Leidy Elin também entendeu que a diferença de tratamento de Ivete se deu pela preferência de Sabrina. "Deve ter batido lá fora".

ABRACEM FERNANDA BANDE PORQUE DOUTORA IVETE SANGALO ESTÁ MANDANDO #bbb24 pic.twitter.com/o4QZazGvgk — paiva (@paiva) March 23, 2024





Chororô

Alane não conseguiu esquecer a bronca que levou de Tadeu pela interação exagerada com os artistas convidados. A sister chorou e foi consolada por Beatriz. "Só fica na minha cabeça aquela frase: 'porra, me ajuda a te ajudar!'. Como pode eu ter sido criada 24 anos pra ser maravilhosa, e em rede nacional você ser o oposto?", disse ela.

A atriz acredita que decepcionou a mãe por conta do alerta que recebeu do apresentador. "Eu deveria me controlar e ser uma pessoa controlada. Porque eu sou uma pessoa controlada, eu sou essa pessoa. Eu cresci com tanta regra, com um livro embaixo do braço pra comer...".

Fernanda também teve uma crise de choro após ouvir 'Lilás', de Djavan, na festa. Sem revelar o motivo, a sister foi consolada pelas aliadas.

"Você tenta todo santo dia por aquelas crianças. Quantas vezes você quis desistir, você olhou pra eles e continuou? E a gente vai continuar, você não vai passar por isso sozinha. Eu tô aqui, e eu vou estar aqui todo dia", declarou Pitel.

Outro que terminou a noite em lágrimas foi Lucas Buda. O brother sumiu para o quarto Fadas, chorou sozinho, mas foi encontrado por Leidy, que aproveitou o momento para consolar o aliado. "Você é inteligentíssimo, não nóia", disse ela.

Após concordar que é apenas uma fase, ele afirmou que estava bem e que só precisava chorar e dormir.

Incentivando um novo casal

Alane conversou com Isabelle e Matteus e afirmou que tem muito respeitou por Deniziane, mas acredita que o Brasil está esperando um beijo deles.

"Amo a Anny, estou falando isso com muito respeito... Eu olho para vocês dois e imagino coisas", comentou ela.

Alane diz para Isabelle e Matteus que o Brasil está esperando um beijo dos dois. 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/sYQ6VBCqFH — Big Brother Brasil (@bbb) March 23, 2024





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp