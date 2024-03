Reprodução/Instagram Bella Campos relata caso de racismo em restaurante: 'Me olhou de cima a baixo'

Bella Campos usou as redes sociais na sexta-feira (22) para relatar o caso de racismo que sofreu em um restaurante. Ela explicou que foi confundida com uma atendente e se sentiu ofendida pela atitude da mulher.

Nos Stories do Instagram, a atriz explicou que o estabelecimento estava lotado e que uma cliente teria olhado para ela e sido racista.





"Essa mulher branca aqui, ó, fez assim: 'É ela que é a atendente?', e me olhou de cima a baixo", comentou ela.

A artista ainda apontou a câmera do celular para a mulher, que estava sentada na direção da porta, e, com uma expressão debochada, comentou: "Boa noite, Brasil", apontando o dedo do meio.

Bella Campos sofreu racismo em um restaurante… pic.twitter.com/8n2MP7avnK — ִֶָloris (@swtocry) March 23, 2024





