Reprodução/Instagram A atriz assumiu o namoro com o piloto e atleta de corrida e ciclismo

Nesta quinta-feira (4), Sammy Sampaio assumiu que está em um novo relacionamento. A atriz, que colocou fim no casamento com Pyong Lee em fevereiro de 2022, contou que está namorando o piloto e atleta de corrida e ciclismo Nikolaj Sojka.



No Instagram, o casal compartilhou uma série de vídeos de momentos que viveram juntos e postaram uma declaração de amor: "Dentre nossas imperfeições, nós somos perfeitos um para o outro".

"Mais forte que atração física, é a conexão de propósitos, a conexão de espírito, e a conexão de mentalidade. Decidimos dar mais um passo. Um relacionamento com base em uma metodologia de crescimento diário, onde juntos formamos um coração único, em Cristo, blindado das influências do mundo exterior. Estamos muito felizes em compartilhar nossa primeira conquista de 2024. Eu amo você, de todo meu coração", escreveram.

No vídeo, Nikolaj Sojka comenta sobre seu relacionamento com Jake, de três anos, filho da atriz com Pyong Lee. "No primeiro dia em que a vi, prometi algo dentro de mim. Eu honraria a vida dela até o fim. A qualquer momento da sua vida eu vou estar lá com você. Eu decidi estar com a Carol e o Jake. Pode passar um furacão entre a gente que não vai fazer diferença. Amor é se sentir bem em situações desconfortáveis, de confronto, em que você está evoluindo", admitiu.

"Se eu tentasse descrever minha esposa, ia sair uma meleca porque não escreveria a Carol [nome dela]. Não tinha capacidade de imaginação que existisse uma pessoa igual a Carol", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

