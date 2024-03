Divulgação O Lollapalooza 2024 acontece o Autódromo de Interlagos, em São Paulo

O Lollapalooza 2024 acontece neste fim de semana, em São Paulo. Com artistas estreando no festival e carinhas já conhecidas pelo público do evento, o line-up da 11ª edição contém cantores dos mais variados gêneros musicais.



No segundo dia de shows, o rock será o principal ritmo a ser escutado no Autódromo de Interlagos. Os headliners do dia 23 de março serão as bandas Kings of Leon, Limp Bizkit e o encontro do grupo Titãs.





Além deles, o público também terá a chance de acompanhar os shows de Hozier, Thirty Seconds To Mars, Above & Beyond, Jessie Reyez, King Gizzard & The Lizard Wizard, BK, Timmy Trumpet, Perce The Veil, Kevin o Chris, Loud Luxury, Manu Gavassi, Groove Delight, Mc Luanna, Tulipa Ruiz, Gabe, Jessica Brankka, Riascode, Supla, Day Limns, Giu, Marina Dias, Xamã, Sarah Stenzel B2B Curol e Stop Play Moon.

Os ingressos para o 11º ano do Lollapalooza Brasil são vendidos através da plataforma Ticketmaster e podem ser encontrados no site do evento . Dividido em dois tipos de ingressos, venda geral para clientes Bradesco e venda geral para demais clientes, o festival apresenta o lolla day, para aqueles que desejam ir em apenas um dos três dias do festival.



Essa modalidade custa R$ 900 (inteira), R$ 495 (entrada social) e R$ 450 (meia) para clientes Bradesco. Já para os demais clientes, o valor sai um pouco mais alto: R$ 1.000 (inteira), R$ 550 (entrada social) e R$ 500 (meia). As modalidades Lolla Lounge Day by Vivo e Lolla Comfort Day, com benefícios e exclusividades, se encontram esgotadas.

Há também o ingresso Lolla Double, que garante dois dias de shows para o público. Os preços são mais altos que o Lolla Day: R$ 1260 (inteira), R$ 693 (entrada social) e R$ 630 (meia) para os clientes Bradesco. Já para os clientes gerais, o valor é diferente: R$ 1400 (inteira), R$ 770 (entrada social) e R$ 700 (meia).

A compra dos ingressos pode ser feitas de duas maneiras: presencialmente, no Shopping Ibirapuera e pela internet. Esta segunda opção apresenta taxa de serviço, enquanto a bilheteria cobra apenas o valor do ingresso.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

A taxa de serviço custa 20% do valor do ingresso. Clientes Bradesco podem parcelar em até 5x sem juros. Pix à vista e cartões de crédito de todas as banderias contam com o parcelamento de até 3x sem juros.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: