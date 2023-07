Reprodução Instagram - 19.07.2023 Sammy e Pyong

A atriz Sammy Sampaio, ex-mulher de Pyong Lee, fez um desabafo com os fãs do Instagram na última terça-feira (18). Ela revelou que não é amiga do ex-marido e que opta por não conviver com ele.



“Nós chegamos a conclusão mútua de que não queremos ser amigos ou conviver por perto já faz um bom tempo. Falamos só sobre assuntos do Jake e apenas quando necessário. Assim encontramos paz e um clima super agradável”, confessou a atriz.



A primeira vez que o ex-casal terminou foi em 2021, quando trechos de Pyong e Antonela Avellaneda próximos um do outro e trocando carícias no reality “Ilha Record” foram divulgados pela emissora. Antes disso, no entanto, ao decorrer da participação no “BBB:20”, Pyong foi acusado de assédio contra as participantes Marcela Mc Gowan e Flayslane.



O segundo término ocorreu em fevereiro de 2022. Por meio de um texto publicado nos stories do Instagram, Pyong e Sammy anunciaram o divórcio e relataram que tinham “Um vínculo infinito, de amizade e respeito”. Atualmente, contudo, a atriz nega proximidade com o ex-marido. Juntos, eles são pais de Jake Lee, que nasceu ainda durante a participação de Pyong no “Big Brother Brasil: 2020”.

