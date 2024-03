Reprodução/Globo - 18.03.2024 Anjo na semana passada, Matteus tentou imunizar Beatriz no último paredão do BBB 24





A menos de um mês da grande final, o BBB 24 ainda tem alguns prêmios a distribuir aos participantes. E neste sábado (23), a Prova do Anjo dará mais que uma imunidade a um dos brothers, como também um cachê extra de R$ 10 mil. A coluna te conta agora como será a dinâmica que beneficiará um dos remanescentes no jogo.





O patrocínio da prova será da Engov, e os participantes do BBB 24 irão, durante a dinâmica, mostrar para o público "como aproveitar o rolê" com suas bebidas, como o Engov Up e o Engov After. A ideia é que os brothers, ao longo da batalha pela permanência no confinamento, ensinem os momentos ideais para consumir cada uma das bebidas.

A dinâmica será dividida em três etapas: na primeira, os participantes terão que encontrar o Engov UP na cozinha. Na sequência, eles terão que ir para a sala em busca de outra bebida do mesmo tipo, mas com outro sabor.

Para finalizar o circuito, a piscina será usada como ambiente para entrar o Engov After. Quem conseguir encontrar a última bebida em menos tempo será considerado o vencedor. Além de conquistar o colar da autoimunidade, o brother também terá um ano de produtos grátis da Engov, e também um prêmio de R$ 10 mil.