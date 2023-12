Reprodução/Instagram Retrospectiva de Lexa de 2023





A cantora Lexa , que teve um ano cheio de altos e baixos, compartilhou a retrospectiva com os melhores momentos de 2023. Na legenda da publicação feita nesta segunda-feira (25), a artista refletiu sobre os acontecimentos da sua vida e afirmou que teve que ser "forte na marra".





"Retrospectiva 2023! Que ano… Foi o ano que me fez ser forte na marra…Foi uma loucura, mais de 10 países, shows pelo Brasil inteiro, momentos bons e uns nem tanto…Obrigada Deus, que 2024 seja o melhor ano de nossas vidas", escreveu Lexa em seu perfil do Instagram.

Neste ano, a artista passou pelo fim do casamento com MC Guimê , com quem ficou casada por cinco anos, além das polêmicas em que foi acusada de traição pela mãe do funkeiro e pelo próprio MC. "Meu filho é corno há dois anos", disse a ex-nora de Lexa na época.

Ainda em 2023, Lexa assumiu um novo relacionamento com o ator Ricardo Vianna , com quem está junto há cerca de dois meses. Este é o primeiro relacionamento da artista após o divórcio de MC Guimê. Apesar dos momentos difíceis, a cantora reuniu várias cenas felizes no vídeo da retrospectiva, em que aparece em shows, viagens e no maior romance com o atual namorado.

Confira: