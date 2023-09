Reprodução/Instagram A mãe do artista contou detalhes e motivos da separação do filho e Lexa

Após o fim do relacionamento de Guimê e Lexa, rumores de que um dos bailarinos da artista seria o pivô da separação surgiram rapidamente. Com a notícia, a mãe biológica de Guimê, Maria Cristina Amaral, não teve papas na língua e expôs a ex-nora. "Meu filho é corno há dois anos".



Nas redes sociais, Maria já havia demonstrado seu descontentamento com Lexa. "Não compare [o término deles com o de outra pessoa] pois Lexa sai com o bailarino há dois anos”, respondeu ela a um fã da cantora.



No programa Fofocalizando, do SBT, o jornalista Leo Dias informou mais detalhes sobre a situação. A mãe de Guimê relevou que seu filho estava sendo traído há dois anos por Lexa com o dançarino, e só descobriu recentemente.



"A mãe do Guimê falou a seguinte frase: 'Meu filho é corno há dois anos'. Há dois anos. Não é que deu [traiu], ela dá. É corriqueiramente. Soube tudo agora".

O perfil de Maria Cristina no Instagram é fechado, então não podemos ver outras respostas nas publicações ou comentários dos fãs.

Na última quinta-feira (21), a cantora Lexa anunciou o fim de seu casamento com Guimê. Nos Stories, a artista publicou: "Oi gente, eu e o Guimê não estamos mais juntos, tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto".

Apesar de muitos acreditarem que seria um término tranquilo, o ex-casal logo apagou as fotos juntos, deixaram de se seguir e passaram a curtir indiretas um para o outro nas redes sociais.

*Texto de Júlia Wasko

