Reprodução/Instagram Jojo Todynho





Jojo Todynho apareceu chorando nos Stories do Instagram à meia-noite desta segunda-feira (25). A cantora não conteve as lágrimas ao desejar feliz Natal aos seguidores. Isso porque a campeã de 'A Fazenda 12' relembrou os entes queridos que já faleceram, além da saudade que sente em datas especiais.

"As pessoas que não estão mais aí podiam descer pelo menos do céu para passar o Natal. Não tem como", desabafou a cantora, em lágrimas. "É isso. Feliz Natal, gente. Que 2024 seja um ano de muita prosperidade e bênção na vida de cada um de vocês", desejou Jojo.





Vale lembrar que, em junho deste ano, a artista sofreu uma perda familiar. O seu tio, Luiz Carlos, faleceu devido à um câncer. "Meu tio se foi. O câncer destrói famílias. Te amarei para sempre, tio Luiz Carlos", lamentou Jojo na época.

Na mesma época, fez 16 anos da morte de seu pai. Por conta desses dois motivos, Jojo ficou um tempo afastada das redes sociais. "Se eu ficar um pouco sumidinha dos Stories, não fiquem chateados comigo, porque o mês de junho é muito dolorido para mim. Agora, vai completar 16 anos que o meu pai é falecido, eu tô com um tio que a gente está na luta contra o câncer. Então, as coisas estão bem difíceis, mas, Deus está no controle", desabafou na ocasião.

Após ser criticada por presentear os funcionários com mini-panetones e 100 reais neste final de ano, Jojo Todynho foi as redes sociais e rebateu os comentários, na última sexta-feira (22). A cantora explicou que "eles recebem muito bem" e que foi dado "de coração".

"Agora que parei tudo. Estou numa correria. Mas vi que as pessoas estão falando que eu dei um mini-panetone e R$ 100. Deixa eu falar uma coisa para vocês, os meninos que trabalham na minha casa são maravilhosos, mas eles prestam serviço na minha casa, não são meus funcionários", disse ela nos Stories do Instagram.

"Eles recebem muito bem. Eu poderia simplesmente não dar nada. Dei uma lembrança de coração. Na vida do trabalhador, R$ 100 ou R$ 50 faz muita diferença. Está bom", afirmou.