Reprodução/Instagram Ana Hickmann





Ana Hickmann passou o Natal ao lado do filho, Alezinho, de 9 anos, e da mãe, Reni Saath. Com um vestido longo vermelho, cor clássica do clima natalino, a apresentadora postou foto com eles e com o Draco, um de seus cachorros, em seu perfil do Instagram.



"Eu e o Draco estamos em clima natalino por aqui. Esse é o meu fiel escudeiro, meu gigante, meu campeão. Lindo da mamãe. Ele ficou assim quietinho pra ganhar petiscos depois da foto", escreveu Ana, na legenda da publicação.

Enquanto isso, Alexandre Correa, o ex-marido de Hickmann, - acusado de agressão física e patrimonial pela ex-esposa -, publicou uma frase misteriosa na véspera de Natal, 24 de dezembro.

"O diabo sussurrou em meu ouvido: 'Você não é forte o suficiente para resistir a tempestade'. Hoje eu sussurrei no ouvido do diabo: 'Eu sou a tempestade'", compartilhou Correa.





Nesta segunda-feira (25), Alexandre fez uma nova publicação em seu Instagram em que escreveu um texto para o filho, Alezinho, e afirmou que passou o Natal sozinho e que sentiu muita falta dele.

"Alezinho, meu filho, talvez um dia você tenha Instagram e possa ver essa publicação. Papai passou o Natal sozinho ontem e senti tanto sua falta, sabia?! Me lembro que me vestia de Papai Noel e você sem saber, claro, ia a loucura. Mamãe fazia ceias maravilhosas e sempre tudo foi recheado de alegria e emoção. Natal que vem estaremos juntos e Papai quer te levar a um lugar bem especial e poder te encher de amor e carinho. Você é a razão de eu continuar vivo, lutando e tendo esperança de dias mais tranquilos", escreveu ele.

Vale lembrar que, no último mês, o empresário acusou Hickmann de dificultar suas visitas ao filho. Na ocasião, ele chegou a processar Ana por "alienação parental".