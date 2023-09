Reprodução A cantora anunciou o fim de seu casamento com o ex-BBB

Após a passagem polêmica de Guimê pelo BBB 23, a cantora Lexa decidiu dar uma nova chance para o amor. Entretanto, nesta quinta-feira (21), a artista anunciou novamente o fim do relacionamento.

Em seu Instagram, Lexa comunicou o fim do casamento: "Oi gente, eu e o Guimê não estamos mais juntos, tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto".

Para quem não se lembra, Lexa colocou fim no casamento com Guimê após o mesmo ser acusado de importunação sexual durante o confinamento do reality show, o que inclusive levou a expulsão do mesmo.

Pouco tempo depois, a artista anunciou o retorno: ""Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. @mcguime, te amo".

Na época, Guimê também fez uma publicação destinada à ela. "O quanto eu te amo não tá escrito. Nem no verso mais bonito. Com você, aprendi e aprendo coisas lindas sobre amar, viver e ser realmente feliz. Estar ao seu lado, me faz tão bem que você nem imagina… mas, quero falar mais de você nessa legenda: você é linda, inteligente, independente, positiva, dedicada, talentosa, gostosa, parceira, rainha e amor da minha vida… e dona do sorriso mais lindo do universo, inclusive é esse seu riso que me tira o meu melhor riso e viver isso dia após dia contigo é indescritível! Obrigado por ter me perdoado, obrigado por escolher caminhar ao meu lado. Te amo pra sempre!", escreveu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko