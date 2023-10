Reprodução/Instagram Lexa

Desde que assumiu o romance com o ator Ricardo Vianna , a cantora Lexa vem sendo alvo de críticas de internautas por, de acordo com eles, ter ‘superado’ o antigo relacionamento com MC Guimê ‘rápido demais’. Ontem (25), no aniversário da mãe dela, Darlin Ferrattry , os ataques aumentaram.



Isso porque um dos convidados que marcaram presença na festa de 45 anos de Darlin Ferrattry foi o novo affair da cantora , que divulgou o término do relacionamento com o também cantor MC Guimê em setembro.



“Quando as pessoas veem uma mulher superar as coisas como um ‘homem’, acham absurdo”, iniciou ela, através do X, antigo Twitter, em referência aos julgamentos desiguais entre homens e mulheres.



Além disso, Lexa reafirmou a própria independência e frisou que está cansada de “ler absurdos sobre” ela. “Eu sou solteira, tenho 28 anos, sou independente e pago minhas contas. Cansada de ler absurdos sobre mim, sendo que não fiz nada contra ninguém”, completou.

Leia o tweet na íntegra:

Quando as pessoas veem uma mulher superar as coisas como um “homem” acham ABSURDO! Eu sou solteira, tenho 28 anos, sou independente e pago as minhas contas. Cansada de ler absurdos sobre mim sendo que eu n fiz nada contra ngm… — Lexa 🛼 (@LexaOficial) October 25, 2023