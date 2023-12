Reprodução/Instagram Zezé passou o Natal com a mulher, Graciele Lacerda, a mãe e sogra

Em meio a desavença familiar, devido à polêmica sobre o perfil fake criado por Graciele Lacerda, a família de Zezé Di Camargo passou o Natal dividida.

Enquanto o cantor celebrou ao lado de Graciele, da mãe, Dona Helena, da sogra e de alguns sobrinhos na Fazenda É o Amor, em Goiás, os filhos passaram a data com suas respectivas famílias.

Wanessa ficou em casa com os filhos, Camilla Camargo viajou com o marido, Leonardo Lessa Lopes, e os dois filhos para uma casa de praia. E Igor Camargo ficou com a mulher, Amabylle Eiroa, e a sogra.

Zilú Godoi, que recentemente afirmou que não viria ao Brasil por questões de saúde, ficou nos Estados Unidos com o namorado, o empresário Antonio Casagrande.