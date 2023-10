Reprodução Instagram - 18.10.2023 Lexa deixa São Paulo e retorna ao Rio de Janeiro

Solteira, Lexa anunciou aos fãs que não moraria mais em São Paulo, onde residiu nos últimos anos depois de ter se casado com MC Guimê . Por meio das redes sociais, nesta quarta-feira (18), ela fez um balanço pessoal sobre o tempo em que morou na cidade e falou do retorno ao Rio de Janeiro.



“Um estado que me acolheu com tanto carinho. Cheguei em São Paulo tão jovem e saio daqui uma mulher madura. Fiz amigos, comecei uma história, me adaptei ao frio, aos melhores restaurantes e com o rodízio de carros também”, inicia ela.



Além de avaliar as mudanças relacionadas ao amadurecimento, a cantora, que recentemente terminou novamente o casamento com o cantor MC Guimê , revela aos seguidores e fãs que já tem uma nova cidade definida para morar: o Rio de Janeiro.



Era no município que abriga o monumento do Cristo Redentor que Lexa vivia antes de se mudar para São Paulo. “Obriga mesmo ‘Essepê’, agora é hora de voltar para minha terra Rio de Janeiro, ficar pertinho de toda a minha família e time”, declara ela.



Veja o anúncio da mudança de Lexa na íntegra: