Reprodução/Instagram - 15.12.2023 Bia Miranda se envolveu em polêmica com namorado, Buarque, e ex-noivo, Gabriel Roza





Bia Miranda mostrou pela primeira vez a barriga de grávida para os seguidores nas redes sociais. A influenciadora espera o primeiro filho com o cantor Buarque e confirmou a gravidez após uma polêmica envolvendo o companheiro e o ex-noivo, Gabriel Roza.





"Para quem queria ver a barriguinha de grávida. Só uma bolinha", afirmou a ex-A Fazenda nos stories do Instagram, onde compartilhou uma foto da barriga no início da gestação. Veja abaixo:

Reprodução/Instagram - 15.12.2023 Bia Miranda está grávida do cantor Buarque





Bia Miranda se envolveu em uma nova polêmica após o vazamento de um áudio, em que ela supostamente tentava marcar um encontro com o ex , enquanto vive um relacionamento com Buarque. A influenciadora afirmou que o conteúdo foi enviado para a avó, mas apagou a declaração posteriormente.

Novos prints de supostas conversas foram divulgados e mostraram interações de Bia com o ex-A Grande Conquista. Em uma das trocas de mensagens, Gabriel falava da gravidez e Miranda respondia que não é "obrigada a ficar com alguém" por estar grávida.

A influenciadora confirmou a gestação diante da repercussão do caso e criticou o ex-noivo, além de lamentar que planejava divulgar a gravidez com o companheiro. Buarque também se pronunciou e focou em falar do bebê.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: