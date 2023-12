Reprodução/Instagram - 15.12.2023 Lexa e Ricardo Vianna sambando em ensaio de Carnaval





A escola de samba Unidos da Tijuca fez um ensaio de rua nesta quinta-feira (14), no Rio de Janeiro. Lexa é rainha de bateria da agremiação e caiu no samba durante a preparação para o Carnaval de 2024. Ricardo Vianna, namorado da cantora, acompanhou a artista no evento e chegou a dançar com a companheira.

Hallyson Machado, estilista de Lexa, compartilhou registros do ensaio no Instagram e exibiu interações da cantora com o namorado. O ator levou a artista às risadas ao mostrar algo no celular para ela e ainda prestigiou a amada durante todo o desfile da escola.

Lexa puxou Ricardo para a área de destaque da agremiação e ensinou alguns passos para o companheiro, além de cair no samba com o ator em um momento. Este é o primeiro evento de Carnaval que a cantora aparece com o novo visual, com o cabelo castanho.

No Carnaval de 2024, a Unidos da Tijuca vai levar à Marquês de Sapucaí o enredo "O conto de fados", que promete explorar as lendas sobre a história de Portugal. Veja abaixo fotos do casal no ensaio da escola:





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: