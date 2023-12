Reprodução/Instagram - 28.03.2023 Bia Miranda e Gabriel Roza terminaram noivado

Bia Miranda foi acusada de marcar um encontro com o ex-noivo, Gabriel Roza, enquanto vive um relacionamento com o cantor Buarque. A influenciadora mencionou o atual companheiro em um áudio vazado, em que ela supostamente pediu para o ex não respondê-la, para que Buarque não soubesse da mensagem.



"Olha, eu cheguei agora em casa. Eu estava em Santa Cruz, no Barracão, eu cheguei lá seis horas da tarde, dando para as sete, e cheguei agora. Pedi até para o mototáxi me deixar aqui na porta, para não fazer barulho quando entrar. Não responde essa mensagem porque o Rafael com certeza está em casa e não vai ter como falar com você. Foi por isso que eu não respondi a sua mensagem. Mesmo que eu quisesse, não ia dar para te ver hoje. Mas, eu vou ter que ir aí mesmo, acho que amanhã. Se eu for, eu te mando mensagem, tá bom? Beijos, te amo até o infinito e depois dele", afirmou no áudio, divulgado pela jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles.



Bia se pronunciou após a repercussão do caso, na manhã desta terça-feira (12). A vice-campeã de "A Fazenda 14" explicou que mandou o áudio para a avó dela, não para Gabriel. "Mandei esse áudio para minha avó, porque eu ia para o Barracão e o Rafael não sabia que eu era da macumba. E tinha medo de contar para ele e ele se assustar", explicou, nos stories do Instagram.







A influenciadora também falou de uma frase que consta no áudio, "eu te amo até o infinito", que já foi utilizada por Roza em declarações para a ex-noiva, antes do término. "Falo [essa frase] para minha avó e para meu irmão. Meu irmão, meu pai, todo mundo sabe dessa frase que eu falo. Pelo amor de Deus, vocês querem fazer da minha vida um inferno", declarou, ainda mostrando uma troca de mensagens em que o pai assume ser o autor da frase.

"Estou em um momento que não posso estar passando nervoso, não. E as pessoas querendo me derrubar, estragar minha vida. Acordei assustada. O Rafael só ficou sabendo que sou da macumba nesses três meses para cá. Em cinco meses de relacionamento, ele não sabia e eu não sabia como ele ia reagir [...] Só quero paz", completou.

Miranda ainda lamentou que é "perseguida" desde que saiu de "A Fazenda". "O pessoal tenta me cancelar de todo jeito [...] Fale o que quiser, pense o que quiser, não vou mais ficar acordando estressada e muito menos assustada, igual acordei", concluiu.

A relação de Bia Miranda e Gabriel Roza terminou após a filha de Jenny Miranda trair Roza com Buarque . "Estou apaixonada! O menor me conquistou com a pureza dele, com a simplicidade dele e eu estou apaixonada. É isso", se declarou Bia, ao lado de Rafael Buarque, em março deste ano.

Os dois passaram a namorar e, um mês depois, compraram uma casa luxuosa no Rio de Janeiro. "Obrigado, meu Deus, por essa vitória! Sei que fomos determinados, mas sei também que de nada teria adiantado se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Trilhamos um caminho justo de muito trabalho! Deus esteve sempre ao nosso lado meu amor. Obrigado, Senhor! Obrigado nossos fãs", agradeceu o cantor.

