Reprodução Namorado de Bia Miranda se pronuncia após suposta traição e gravidez

O funkeiro Buarque se pronunciou na tarde desta terça-feira (12) após vir à tona supostas mensagens trocadas entre a namorada Bia Miranda e o ex-namorado Gabriel Roza. Além disso, a gravidez da influenciadora foi anunciada sem o consentimento do casal.











Sem citar o nome de Gabriel Roza, ex-namorado de Bia Miranda, Buarque deu uma alfinetada ao comentar sobre pessoas que agem com maldade. Vale destacar que a ex-peoa de "A Fazenda 15" acusou o ex-parceiro de ter causado a polêmica do vazamento propositalmente.

"Que [o bebê] venha com saúde, com sabedoria, muita educação, sem pisar em ninguém, sem passar por cima de ninguém, tendo caráter, trabalhando e não querendo ganhar fama em cima dos outros. Valeu, rapaziada, independente de qualquer coisa, o mal não se paga com o mal e outra, o que se faz na Terra se paga na Terra", refletiu.



De acordo com o funkeiro, o casal já sabe da gestação há três meses e meio, mas optou por contar somente aos familiares e amigos íntimos.



"Estragaram a surpresa, é chato, é triste. A gente ia fazer uma surpresa para as pessoas que torcem, para as pessoas que estão aí para ver, porque a gente vive esse mundo... Foi estragada, a surpresa", lamentou.

Por fim, ele desejou: "Que venha com muita saúde, muito amor, muito carinho, tanto por mim quanto pela Bia e Minha família".