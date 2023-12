Reprodução X - 15.12.2023 Bruna Griphao no teaser de 'Fuga das Galinhas - A Ameaça dos Nuggets'

A Netflix lançou nesta sexta-feira (15) o longa-metragem “Fuga das Galinhas — A Ameaça dos Nuggets”. No entanto, o que surpreendeu a Web foi o teaser de anúncio do lançamento, que contou com a atriz e ex-BBB Bruna Griphao como contrada para a campanha.



No video promocional, Griphao aparece em trechos que mesclam a participação dela com as das famosas galinhas do filme. O motivo da escolha foram as piadas feitas com ela durante a participação dela no “BBB” .



Isso porque, no decorrer do reality, internautas comparavam Bruna Griphao com as personagens da obra “Fuga das Galinhas”, primeiro filme da franquia que foi exibido em 22 de dezembro de 2000.



“A Fuga das Galinhas — A Ameaça dos Nuggets” foi roteirizado e produzido como uma sequência direta da primeira obra. Desta vez, as inteligentes galinhas precisam lutar para não serem mortas e fritadas como nuggets.

Assista:

Tô chocada com esse vídeo.



Fuga das Galinhas - A Ameaça dos Nuggets já está disponível. pic.twitter.com/vxrkY7X9bz — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 15, 2023





Confira a reação da Web com a participação de Bruna Griphao no teaser de lançamento:

Eu tô chocado com sua criatividade!

Vou ali comer um milho... E assistir — Senhor Carência (@senhorcarencia) December 15, 2023





o tanto que eu tô rindo disso não tá escrito aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ameiii — kassi pikas (@kassifacanha) December 15, 2023





ta rindo ne, ces tão rindo ne — allissis (@Allyson1Silv_) December 15, 2023









