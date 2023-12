Reprodução/Record - 15.12.2023 Cezar Black descobriu opiniões de Kally Fonseca após eliminação de 'A Fazenda 15'





Cezar Black deixou "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (15), em uma eliminação dupla ao lado de Radamés Furlan. Os peões recapitularam a participação durante a "Cabine de Descompressão" com Lucas Selfie e reagiram às informações externas sobre as polêmicas que protagonizaram no jogo. A decepção marcou as reações do enfermeiro sobre o romance com Kally Fonseca.





O ex-BBB assistiu a um vídeo em que a cantora expressou o desejo de que ele fosse eliminado na última roça. Kally defendeu que Cezar não saiu do reality porque mostrou "arrependimento" sobre as posturas que teve no jogo. "Você acha que foi um arrependimento sincero ou um jogo para o público deixar ele lá?", questionou Selfie.

"Foi os dois. Foi racional e coração", respondeu Fonseca. Black ficou decepcionado ao descobrir os posicionamentos da cantora. "Fico triste em saber desses posicionamentos dela. Porque ela sabe que, no período em que estivemos lá dentro junto, e mesmo quando não estávamos juntos, o quanto nossa troca era real", pontuou.





"Fico triste de ouvir isso. Estava muito esperando que ela estivesse aqui fora com os braços abertos me esperando, porque eu estava esperando isso realmente. Meu pedido de desculpas não foi figurativo [...] Tenho uma coisa minha de autoculpa e não conseguia mais conseguir seguir em frente. Não sei o que está passando aqui fora, pelo que estou vendo, estou bem cancelado aqui fora", completou.

Cezar ainda negou que oficializou o romance com Kally por "desespero ou VT". "Na verdade, a gente tinha ficado. Não foi do nada. Estava começando a olhar ela de forma diferente. Na noite da festa, começamos a conversa, rolou um negócio, fui para a cama e ela deitou comigo. A gente acabou ficando. A partir daquele momento, me senti super desconfortável e com a sensação de que fiz m*rda", declarou.

"Não queria misturar as coisas [...] Os meninos me aconselharam a seguir em frente com o que eu estava sentindo. E foi quando eu não pedi em namoro, mas avisei que ia ficar com ela, porque todo mundo participava daquele negócio", complementou.

Lucas Selfie também expôs opiniões de espectadores nas redes sociais, que criticaram Cezar Black e acusaram que o relacionamento era uma "mentira" da parte dele. O enfermeiro rebateu que o público está "errado". "Minha relação com a Kally foi uma construção. Desde o início, ela veio com interesse em mim e, por conta do jogo, não quis me envolver", ponderou.



"Só que, de uma amizade, cresceu realmente um sentimento da minha parte com ela, onde não havia. Realmente me apaixonei por ela. Depois que comecei a me relacionar com Kally, ficou praticamente eu e ela o tempo inteiro junto, até parei de pensar em jogo. Mudei completamente minha forma de ver o jogo", concluiu.

