Nesta terça-feira (12), foram divulgadas novas conversas de Bia Miranda e Gabriel Roza. A divulgação veio depois de um áudio da ex-peoa vazar. No registro, ela parece estar marcando um encontro com o ex-noivo, mesmo estando em um relacionamento com o cantor Buarque. Vale lembrar que a influencer negou que o áudio seria para Roza.



Além do áudio, onde ela diz “te amo”, a ex-peoa afirma, nas novas mensagens divulgadas pela coluna de Fábio Oliveira, do Metrópoles, que sente saudades do participante de "A Grande Conquista.



O ex-noivo respondeu:“Também estou com muita. Vou morrer com você em meu coração”. Bia respondeu: “Você jura?”.

Em um outro print, Gabriel fala de uma suposta gravidez de Bia Miranda. “Ontem chorei muito por você estar grávida”, escreveu ele. “Depois a gente conversa sobre isso. Gravidez é benção. E não é porque tô grávida que sou obrigada a ficar com alguém”, respondeu ela.

Bia Miranda, então, disse: “Beijos minha vida, também te amo. Fica com Deus, dorme com os anjos. Já já vou dormir”. As conversas seriam de 7 de novembro.



