Reprodução/Instagram Bia Miranda confirma gravidez em meio à polêmica com ex

Bia Miranda confirmou a sua primeira gravidez através de um pronunciamento sobre a polêmica envolvendo conversas vazadas com o ex-namorado, Gabriel Roza .

A influenciadora apareceu nos Stories do Instagram nesta terça-feira (12) para esclarecer as imagens e anunciar que está esperando o primeiro filho com o atual namorado DJ Buarque.









































"Ele [Gabriel] postou áudio, postou print, e eu quero o resto da conversa. Depois que ele descobriu minha gravidez...", explicou ela.





A ex-A Fazenda contou que não estava escondendo a novidade pessoalmente, apenas na internet. "Aí, como ele sabe da gravidez? Gente, quando eu fui para Santa Cruz, eu explanei para geral, para meio mundo. Eu dei um berro: 'Estou grávida, tomem cuidado', porque eu estava entregando brinquedo. A notícia corre assim rápido. Minha família em Santa Cruz já sabia", completou.

Bia também disse que foi processada pelo ex-namorado. "Depois que ele [Gabriel] descobriu minha gravidez, ele me mandou um processo, tentando tirar a metade do que eu tenho, depois de 9 meses separados, mandou processo de união estável, pedindo 450 mil reais, minha casa, meu carro e minha moto. Aí agora vem toda essa historinha e ele diz que foi hackeado".

Além disso, a neta de Gretchen afirmou que não gostou de ter perdido o direto de revelar a própria gravidez.

"O que eu tô mais chateada é porque ele [Gabriel] pegou um direito que não é dele. Quem tinha que soltar era eu, o Rafael. A gente já tava organizando tudo, para ser tudo bonitinho, a gente queria ter soltado isso faz tempo. Só que na gestação, a gente precisa esperar uns meses, porque tem risco. Eu já fui parar no hospital duas vezes. Eu não posso ficar passando nervoso, aí vocês acham que ele vai estar ligando se eu perder meu filho?", questionou ela.

