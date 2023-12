Reprodução / Instagram Após alta do hospital, Zé Neto posta mensagem de agradecimento

Na manhã desta quinta-feira (13), Zé Neto compartilhou nas redes sociais uma longa mensagem de agradecimento falando sobre gratidão. O cantor recebeu alta do hospital na segunda-feira (11), após passar seis dias internado em decorrência de um acidente de carro.

"Bom dia, Deus! Somente pela tua graça e providência estou aqui! Teu amor me sustenta, as tuas mãos me levantam, o teu poder me fortalece. Gratidão por não desistir de mim mesmo diante das minhas falhas, das minhas escolhas erradas, mesmo quando me afasto de ti. Ao invés de me abandonar, o senhor nunca desistiu de me chamar e de me trazer para perto de ti novamente”, começa o texto.

“Agora o meu desejo é te amar cada dia mais. Continue a tua obra em minha vida, molda-me conforme te agrada e derrame as tuas bênçãos sobre mim e sobre aqueles que mais precisam. Amém", finaliza.

Além do texto, o sertanejo também publicou um vídeo de um dos shows feitos ao lado de Cristiano, com a legenda: "Obrigado Deus, por me manter aqui de pé e sempre firme no nosso propósito". Em um momento da apresentação, Zé Neto aparece emocionado e chorando.

O que aconteceu com Zé Neto?

Na noite de terça-feira (5), o sertanejo Zé Neto se envolveu em um acidente de carro na BR-153. O cantor saia do rancho dele, localizado em Fronteira, em Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

A colisão envolveu outros dois carros e uma carreta. O cantor sertanejo teve ferimentos na região do tórax , foi socorrido com consciência e levado para um hospital em São José do Rio Preto.

Segundo o colega da dupla, Cristiano, os exames preliminares de Zé Neto no Pronto Socorro não indicaram nenhuma lesão séria , sangramentos internos e nenhuma fratura no crânio ou coluna. O músico teve apenas algumas escoriações e precisou de suturas.

As outras pessoas envolvidas no acidente também saíram sem ferimentos graves. A esposa de Zé Neto, Natália Toscano, informou que o acidente ocorreu após o cantor desviar de um animal . Ela estava na mesma estrada que o marido, em outro carro com os filhos, e se deparou com o acidente ao alcançar o cantor. O cantor recebeu alta hospitalar no dia 11 de dezembro e volta com shows, com a dupla Cristiano, dia 28 de dezembro, no Rio de Grande do Sul .

