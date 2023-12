Reprodução/Globo - 11.12.2023 Zé Neto relembrou detalhes do acidente de carro que sofreu





Zé Neto falou pela primeira vez do acidente de carro que sofreu na última semana, em Minas Gerais. Ao "Fantástico" deste domingo (10), o cantor disse que achou que morreria queimado após a colisão do veículo com uma carreta. A dupla de Cristiano segue com dores e internada em observação no hospital, mas afirmou que se lembra de detalhes do momento.





"Lembro da sensação do pânico e medo, quando meu carro foi colidindo. A primeira pancada que deu, lembro do meu grito, das pessoas que estavam nos outros carros também gritando [...] Eu tentava abrir a porta e não conseguia. Aquela fumaça foi entrando, aquele cheiro. Falei, meu carro vai pegar fogo e vou morrer queimado aqui dentro", relatou.

Natália Toscano, esposa de Zé Neto, estava na mesma estrada em outro carro, com o casal de filhos, Angelina, de 6 anos, e Zé Filho, de 3. "Não cheguei ver a colisão, o acidente. Até porque era uma descida e eu ainda estava entrando na rodovia. Só [vi] a bagunça. Na hora já me deu: 'É meu marido'", recordou.

Cristiano ainda contou que ficou "apavorado" ao descobrir o acidente, já que viu uma foto do veículo primeiramente. Natália pontuou que Zé Neto "estava consciente, mas bem assustado" e relembrou como não via machucados no marido, mas que o cantor afirmava que estava "estourado por dentro".

Zé Neto contando sobre o acidente: “Achei que meu carro ia pegar fogo e eu ia morrer queimado ali dentro” 😥 pic.twitter.com/Kj8jUjjqk7 — Versinho (@VSertanejo) December 11, 2023





O acidente de carro ocorreu enquanto Zé Neto dirigia do rancho dele em Fronteira, Minas Gerais, em direção a São José do Rio Preto, em São Paulo. "Perto de um radar de velocidade, fui freando. De repente, vi um bicho. Fui tirar para cá e não podia, porque tinha um senhor com uma bicicleta. Então dei um solavanco e voltei. Só que a roda puxou o bico da caminhonete e aí deu a pancada", disse.



"Fui capotando em câmera lenta. Um carro bateu, me jogou para frente. Veio outro [carro] de lá, que me jogou para trás de novo, dei mais uma cambalhota e caí no mato", completou. O cantor relatou que o caminhoneiro prestou socorro e rezou com ele até a chegada do socorro, além de auxiliá-lo a sair do carro.

Ainda na entrevista ao programa da Globo, Zé Neto ainda relembrou a forte depressão que enfrentou no fim de 2022, que desencadeou um problema do artista com álcool. O momento quase provocou o fim da dupla.

Cristiano citou uma briga em um show após o colega se recusar a subir ao palco sem "tomar um uísque". "Eu não queria mais. Ele começou a chorar, falar que estava muito difícil para ele. Falei que ia derramar minha última gota de sangue por você, não vou te abandonar, mas preciso que você reaja", compartilhou.

A ligação de Zé Neto com Miguel, filho caçula de Cristiano, auxiliou o cantor na recuperação. "Estou sem beber há mais de seis meses, porque fiz uma promessa, pelo filho do Cris. Aquele pinguinho de gente é o responsável pela minha cura", comentou sobre o afilhado, que nasceu com um problema raro no coração e passou por uma cirurgia bem-sucedida.

