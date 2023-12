Reprodução Zé Neto, dupla de Cristiano, sofre acidente de carro

O cantor sertanejo Zé Neto, dupla de Cristiano, sofreu um acidente de carro na BR-153 na noite desta terça-feira (5). O músico estava saindo do rancho, localizado em Fronteira, interior de Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

O carro do sertanejo capotou após se envolver em colisão com dois carros e uma carreta. Segundo a assessoria do sertanejo, Zé Neto foi socorrido com consciência e ferimentos no tórax. Ele foi encaminhado para um hospital em São José do Rio Preto, onde fará exames.

Nas redes sociais, o sócio Genilson Farias apontou que os ferimentos de Zé Neto foram leves e pediu orações para os fãs. "Pessoal, Zé está bem e consciente. Ferimentos leves, mas está bem. Vamos orar", pediu o sócio do cantor.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal destacou que Zé Neto estava acompanhado da esposa Natália Toscano, que saiu sem ferimentos. O casal estava dentro de um carro modelo TrailBlazer, da Chevrolet.

"Em Fronteira/MG, na BR 153, km 246, dados preliminares indicam que o veículo Trailblazer seguia sentido decrescente da rodovia, quando colidiu lateralmente com o eixo da carreta e em seguida o utilitário colidiu com os outros dois veículos".

Zé Neto enfrentou problema de saúde em 2022

Em junho de 2022, o cantor sertanejo Zé Neto preocupou os fãs ao se afastar dos palcos pela segunda vez em menos de um mês. Zé Neto teve um quadro de tosse, prejudicando o tratamento nas vértebras.

O artista tinha fraturado três costelas e ficou de repouso no início de junho de 2022, quando Cristiano seguiu a agenda intensa de shows no período de São João sozinho.

