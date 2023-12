Divulgação/TV Globo Zé Neto

Nesta terça-feira (12), foi divulgado o retorno de Zé Neto aos palcos, junto com Cristiano. O cantor sofreu um acidente de carro e ficou internado por seis dias no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Por isso a dupla teve que paralisar os shows.



"A retomada de shows da dupla Zé Neto & Cristiano acontecerá no próximo dia 28/12 em Xangrila/RS", disse a assessoria dos cantores.



Após a alta dada na última segunda-feira (11), Zé Neto ainda dará continuidade ao tratamento com exercícios de fisioterapia respiratória, além de manter-se em repouso.



O que aconteceu com Zé Neto?



Na noite de terça-feira (5), o sertanejo Zé Neto se envolveu em um acidente de carro na BR-153 . O cantor saia do rancho dele, localizado em Fronteira, em Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

A colisão envolveu outros dois carros e uma carreta. O cantor sertanejo teve ferimentos na região do tórax, foi socorrido com consciência e levado para um hospital em São José do Rio Preto.



Segundo o colega da dupla, Cristiano, os exames preliminares de Zé Neto no Pronto Socorro não indicaram nenhuma lesão séria, sangramentos internos e nenhuma fratura no crânio ou coluna. O músico teve apenas algumas escoriações e precisou de suturas. As outras pessoas envolvidas no acidente também saíram sem ferimentos graves.

A esposa de Zé Neto, Natália Toscano, informou que o acidente ocorreu após o cantor desviar de um animal . Ela estava na mesma estrada que o marido, em outro carro com os filhos, e se deparou com o acidente ao alcançar o cantor.



