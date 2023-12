Reprodução TV Globo - 7.12.2023 Natália Toscano no 'Encontro'

Nesta quinta-feira (7), Natália Toscano , esposa de Zé Neto, enviou um vídeo à reportagem do “Encontro com Patrícia Poeta” para relatar como se deu o acidente do marido e qual o atual estado de saúde dele. O músico sofreu um acidente de carro na BR-153, na última terça-feira (5) .



“Passamos por um susto bem grande terça-feira, saindo do nosso rancho. Estávamos descansando com a nossa família. Logo na saída, o Zé estava no carro da frente, sozinho, e eu atrás com as crianças. Ele acabou desviando de um animal na pista e colidindo com um caminhão”, relembra.



Toscano pontua que, no local “onde aconteceu o capotamento”, mais veículos acabaram sendo danificados e, a percepção inicial, era de “um acidente muito feio”. Além de relatar como aconteceu o trágico episódio, ela atualizou o estado de saúde do cantor , que se recupera das fraturas.



“O Zé hoje está estável. Foram três costelas fraturadas, acabou dando um corte feio no braço e precisou dar outros pontos, mas, dos males, o menor. Logo, ele volta aos palcos”, explicou ela, que ainda agradeceu ao apoio dos amigos próximos, fãs e seguidores que acompanham o casal.



“Então, queria agradecer muito, muito, a oração de cada um, a preocupação, as mensagens e as ligações. Podem acalmar os coraçõezinhos, porque ele está bem. Beijo grande, fiquem com Deus”, finalizou.



O que aconteceu com Zé Neto?

Na noite de terça-feira (5), o sertanejo Zé Neto se envolveu em um acidente de carro na BR-153 . O cantor saia do rancho dele, localizado em Fronteira, em Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

A colisão envolveu outros dois carros e uma carreta. O cantor sertanejo teve ferimentos na região do tórax, foi socorrido com consciência e levado para um hospital em São José do Rio Preto . Ele estava acompanhado da mulher, Natália Toscano, que saiu sem ferimentos.

Segundo o colega da dupla, Cristiano, os exames preliminares de Zé Neto no Pronto Socorro não indicaram nenhuma lesão séria, sangramentos internos e nenhuma fratura no crânio ou coluna . O músico teve apenas algumas escoriações e precisou de suturas.

As outras pessoas envolvidas no acidente também saíram sem ferimentos graves. Ainda não há informações sobre o que motivou o acidente.

