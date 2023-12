Reprodução Zé Neto

O cantor sertanejo Zé Neto teve alta hospitalar nesta segunda-feira (11) após passar seis dias internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto. O músico sofreu um acidente de trânsito grave na última terça-feira (5).

Apesar de ser liberado da internação, Zé Neto dará continuidade ao tratamento com exercícios de fisioterapia respiratória, além de manter-se em repouso.

Nas redes sociais, o artista apareceu para tranquilizar os fãs. "Gente, foi uma alegria hoje muito grande, depois de todo esse susto que eu passei, todo esse trauma. Queria do fundo do meu coração agradecer a cada oração, eu li nos comentários, vi as pessoas se voluntariando a estar rezando por mim, estar pedindo a Deus para mim, intercedendo, então, muito obrigado mesmo, de coração, que Deus dê em dobro para vocês tudo que vocês me desejaram".

Longe dos filhos, Zé Neto deixou explícito a saudade dos "piquitin". "A satisfação de estar voltando para casa é maravilhosa", celebrou.





O que aconteceu com Zé Neto?



Na noite de terça-feira (5), o sertanejo Zé Neto se envolveu em um acidente de carro na BR-153. O cantor saia do rancho dele, localizado em Fronteira, em Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

A colisão envolveu outros dois carros e uma carreta. O cantor sertanejo teve ferimentos na região do tórax, foi socorrido com consciência e levado para um hospital em São José do Rio Preto.

Segundo o colega da dupla, Cristiano, os exames preliminares de Zé Neto no Pronto Socorro não indicaram nenhuma lesão séria, sangramentos internos e nenhuma fratura no crânio ou coluna. O músico teve apenas algumas escoriações e precisou de suturas.

As outras pessoas envolvidas no acidente também saíram sem ferimentos graves. A esposa de Zé Neto, Natália Toscano, informou que o acidente ocorreu após o cantor desviar de um animal. Ela estava na mesma estrada que o marido, em outro carro com os filhos, e se deparou com o acidente ao alcançar o cantor.