Reprodução Sócio de Zé Neto atualiza estado de saúde do sertanejo e pede orações

O empresário Genilson Farias se pronunciou através do Instagram para dar detalhes do estado de saúde do sertanejo Zé Neto, dupla de Cristiano. O músico sofreu um acidente de carro na noite desta terça-feira (5) na BR-153, com destino a São José do Rio Preto.

"Pessoal, Zé está bem! Consciente!! Capotou saindo do rancho em Fronteira. Está a caminho do hospital. Teve ferimentos leves, mas está bem! Vamos orar", declarou.

Segundo informações da assessoria, o carro de Zé Neto capotou nesta terça-feira (5), quando ele saia do rancho dele, localizado em Fronteira, interior de Minas Gerais. O destino do cantor era São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

O acidente envolveu três carros e uma carreta. Segundo a equipe, Zé Neto está com ferimentos na região do tórax e foi encaminhando para um hospital de São José do Rio Preto, onde passará por exames.

Zé Neto enfrentou problema de saúde em 2022

Em junho de 2022, o cantor sertanejo Zé Neto preocupou os fãs ao se afastar dos palcos pela segunda vez em menos de um mês. Zé Neto teve um quadro de tosse, prejudicando o tratamento nas vértebras.

O artista tinha fraturado três costelas e ficou de repouso no início de junho de 2022, quando Cristiano seguiu a agenda intensa de shows no período de São João sozinho.