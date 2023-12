Reprodução Cristiano visita Zé Neto no hospital e detalha ferimentos: 'Muita dor'

Dupla de Zé Neto, o sertanejo Cristiano apareceu nas redes sociais para tranquilizar os fãs e dar detalhes do estado de saúde do parceiro musical. Nesta terça-feira (5), o músico capotou o carro na BR-153, quando saia do rancho em Fronteira, Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

"Estou aqui no hospital com o Zé, com a esposa, vi ele já, está tudo bem, os primeiros atendimentos aqui no Pronto Socorro, sobre traumas e tal, os exames deu tudo ok, [mas ele] está com muita dor. O acidente foi um capotamento forte, [ele está] bem assustado e agora a gente está aguardando o resultado da tomografia de corpo inteiro para tirar todas as dúvidas, mas até o momento, no crânio e coluna não foi encontrado nada, graças a Deus".

Cristiano explicou que, devido aos ferimentos, Zé Neto precisará passar por procedimento para fazer suturas e terá que esperar o resultado de todos os exames.

O músico tranquiliza enfatizando que os exames preliminares não apontaram nenhuma situação grave, nem sangramento interno. "Tá tudo bem, eu vou mantendo vocês informados. Obrigado pelas orações também".

O acidente envolveu outros dois carros e uma carreta. Segundo Cristiano, todos estão bem, apenas com ferimentos leves.

O que aconteceu com Zé Neto?

Na noite de terça-feira (5), o sertanejo Zé Neto se envolveu em um acidente de carro na BR-153. O cantor saia do rancho dele, localizado em Fronteira, em Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

A colisão envolveu outros dois carros e uma carreta. O cantor sertanejo teve ferimentos na região do tórax, foi socorrido com consciência e levado para um hospital em São José do Rio Preto. Ele estava acompanhado da mulher, Natália Toscano, que saiu sem ferimentos.

Segundo o colega da dupla, Cristiano, os exames preliminares de Zé Neto no Pronto Socorro não indicaram nenhuma lesão séria, sangramentos internos e nenhuma fratura no crânio ou coluna. O músico teve apenas algumas escoriações e precisou de suturas.

As outras pessoas envolvidas no acidente também saíram sem ferimentos graves. Ainda não há informações sobre o que motivou o acidente.