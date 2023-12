Reprodução / Instagram Esposa de Zé Neto recebe cantor com beijão após alta: ‘Nem acredito’

Zé Neto recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (11) e foi recebido em casa com um beijão da esposa, Natália Toscano. O cantor ficou seis dias internado depois do grave acidente de carro que sofreu na terça-feira da semana passada (5).

As imagens do momento foram compartilhadas pela influencer. "E olha quem chegou em casa! Meu maridão. Graças a Deus. Vamos ver a reação das crianças já já, que vocês não viram ainda. Ai, amor, nem acredito", fala Natália, aliviada. "Saudade de mim?", questiona Zé. "Muita”, responde a mulher.

"Te amo, viu. Obrigada", diz ela. "Te amo, minha vida", responde o sertanejo. "Café da tarde, mesa servida. Olha sua casa, aproveita!", comemora Natália. "Preciso bater o carro mais vezes [risos]", brinca Zé Neto. Natália ainda postou fotos de Zé Neto e ela deitados na cama com os filhos, José Filho e Angelina, que estavam dormindo.

Zé Neto também recebeu a visita do padre Luiz Henrique e comentou que pretende voltar logo aos shows com Cristiano: "Logo logo de volta, fazer as fisioterapias agora, os treinos, pra logo logo estar de volta aos palcos."

O que aconteceu com Zé Neto?

Na noite de terça-feira (5), o sertanejo Zé Neto se envolveu em um acidente de carro na BR-153 . O cantor saia do rancho dele, localizado em Fronteira, em Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

A colisão envolveu outros dois carros e uma carreta. O cantor sertanejo teve ferimentos na região do tórax, foi socorrido com consciência e levado para um hospital em São José do Rio Preto.

Segundo o colega da dupla, Cristiano, os exames preliminares de Zé Neto no Pronto Socorro não indicaram nenhuma lesão séria , sangramentos internos e nenhuma fratura no crânio ou coluna. O músico teve apenas algumas escoriações e precisou de suturas.

As outras pessoas envolvidas no acidente também saíram sem ferimentos graves. A esposa de Zé Neto, Natália Toscano, informou que o acidente ocorreu após o cantor desviar de um animal. Ela estava na mesma estrada que o marido, em outro carro com os filhos, e se deparou com o acidente ao alcançar o cantor .