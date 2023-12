Reprodução/Divulgação Filho de Zezé revela que Graciele Lacerda enganava seguidores com propagandas

O filho de Zezé Di Camargo e Zilu, Igor, postou um vídeo no último domingo (10), onde detona a madrasta, Graciele Lacerda, que assumiu que mantinha um perfil fake para falar mal da família.

"Queria falar sobre a acusação de que a Graciele perdeu um contrato por conta da ação da Maby [Amabylle Eiroa, esposa de Igor]. Perdeu contrato de uma marca de shampoo onde eu já ouvi, já foi falado publicamente para as pessoas de que você não era satisfeita com o shampoo. Inclusive você já disse que trocava o frasco por outro produto porque ele não funcionava...", começou o rapaz.

Ele também acusou a madrasta de fazer chapinha e progressiva no cabelo, já que o shampoo não o alisava totalmente. “Então até onde a Maby é culpada por esse contrato que já havia desgastado antes? Sou discreto, não gosto de falar, mas defendo quando preciso defender", disse.

Igor aproveitou o vídeo para expôr o perfil fake de Graciele, com direito à prints. "Sou uma pessoa discreta. Sou o último que deveria entrar nesse assunto. Quem deveria se defender é a Amabylle, mas teve decisão cautelar extremamente excessiva, na qual se Amabylle citar Graciele pode ter prisão preventiva. Graciele só veio falar porque Amabylle não pode se defender. Não posso deixar essa covardia sem defendê-la... Ela [Amabylle] não teve nenhuma má fé em trazer isso à tona. A gente tentou resolver desde julho. No começo a Graciele negou ter conhecimento do perfil fake, depois disse que não usava, e agora disse que todo mundo conhecia o perfil fake", afirmou.

"Quando a gente trouxe a história internamente, a Graciele em vez de falar: 'Não fui eu. Foi minha equipe. Vamos procurar juntas?'. Não. Ela criou uma teoria da conspiração de que Amabylle teria visto que esse perfil era usado pela Graciele, teria criado perfil de mesmo nome - o que é impossível - e teria feito ataques à família para culpar Graciele. Foi provado que o IP de criação foi dela [Graciele] mesmo. Não sei se vocês sabem disso. Não tem pra onde correr, porque não faz sentido a história", finalizou.









