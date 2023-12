Reprodução Zé Neto

Nesta sexta-feira (8), foi emitido um novo boletim de ocorrência sobre o estado de saúde do cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano. Ele sofreu um acidente de carro, na última terça-feira (5), em Minas Gerais, e fraturou três costelas. O sertanejo permancece internado da UTI do Hospital de Base de São José do Rio Preto, mas apresentou melhora e faz fisioterapia.



"O cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado no quarto de enfermaria sob cuidados e observação da equipe médica. O quadro clínico do paciente vem evoluindo positivamente, estando ele consciente e orientado. Não há previsão de alta hospitalar', inciou o comunicado emitido pela assessoria do cantor.

A nota ainda informou que o artista deve permanecer no hospital por causa da grave do acidente.



"Devido às fraturas em três costelas, desde a internação na UTI, o paciente vem realizando exercícios de fisioterapia respiratória para contribuir com seu bem-estar. O tratamento das fraturas é conservador", concluiu o texto.



O que aconteceu com Zé Neto?

Na noite de terça-feira (5), o sertanejo Zé Neto se envolveu em um acidente de carro na BR-153. O cantor saia do rancho dele, localizado em Fronteira, em Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

A colisão envolveu outros dois carros e uma carreta. O cantor sertanejo teve ferimentos na região do tórax, foi socorrido com consciência e levado para um hospital em São José do Rio Preto . Ele estava acompanhado da mulher, Natália Toscano, que saiu sem ferimentos.

Segundo o colega da dupla, Cristiano, os exames preliminares de Zé Neto no Pronto Socorro não indicaram nenhuma lesão séria, sangramentos internos e nenhuma fratura no crânio ou coluna. O músico teve apenas algumas escoriações e precisou de suturas.

As outras pessoas envolvidas no acidente também saíram sem ferimentos. A esposa de Zé Neto informou que o acidente ocorreu após o cantor desviar de um animal.



