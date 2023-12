Reprodução/ Globo Repórter do 'Encontro' sofre tentativa de furto ao vivo

Nesta sexta-feira (8), a repórter Ju Massaoka levou um susto no "Encontro com Patrícia Poeta". A jornalista fazia uma reportagem sobre o aniversário de 132 anos da Avenida Paulista e entrou ao vivo da região paulista. Ao falar com a apresentadora, ela quase teve o celular levado por um home de bicicleta.



"Gente quase fui assaltada, Patrícia do céu. Pelo amor de Deus, estou com o celular na mão para fazer [a reportagem]", disse ela.



Ju mostrou que havia polícia no local, mas o ladrão não se sentiu intimidado. Patrícia ficou surpresa e comentou que o assunto estava sendo comentado no programa antes da entrada ao vivo.



A Ju Massaoka quase foi assaltada entrando ao vivo no Encontro. pic.twitter.com/BtLXsIY9g0 — Dudu Guimarães (@Dudu) December 8, 2023









