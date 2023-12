Reprodução/ Instagram Famosas em ensaio de rua de escola de samba do Rio de Janeiro

Na última quinta-feira (7), aconteceu o primeirop ensaio de rua de algumas escola de samba do Rio de Janeiro. Famosas, como Viviane Araújo e Lexa, estiveram presentes e ousaram nos looks no preparatório para o Carnaval de 2024.



Viviane Araujo, rainha de bateria da Salgueiro, caiu no samba com um top e minissaia vermelhos, cor da agremiação, em Vila Isabel.

No Instagram , ela postou fotos do look e escreveu: "Calor né!!!!! Então vamos pra rua sambar".



Além dela, musas da escola, como MC Rebecca, Ana Flávia, Sabrina Ginga e Bianca Salgueiro também marcaram presença.



Outra famosa também caiu no samba, mas, dessa vez, pela Unidos da Tijuca. Lexa, rainha de bateria da agremiação, usou um macacão "a vácuo" azul e amarelo, cores da agremiação.











