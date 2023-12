Reprodução Repórter da Globo sofre tentativa de assalto ao vivo durante Encontro

Ju Massaoka levou um susto, nesta sexta-feira (8), durante uma transmissão ao vivo no "Encontro com Patrícia Poeta". A jornalista, que estava sendo filmada ao vivo na Avenida Paulista, em São Paulo, quase teve o seu celular levado por um homem de bicicleta . O momento chocou a web que repercutiu o vídeo e ainda criticou a postura da apresentadora com o ocorrido.





GENTE

A Ju Massaoka quase foi assaltada entrando ao vivo no Encontro. pic.twitter.com/BtLXsIY9g0 — Dudu Guimarães (@Dudu) December 8, 2023

A tentativa de assalto aconteceu depois do programa matinal trazer reportagens sobre o assunto, o que também foi comentado."Caraca, que loucura, a repórter Ju Massaoka, quando entrou ao vivo, quase teve seu celular roubado, justo quando a Patrícia Poeta falava dos vários assaltos em diferentes estados", comentou uma internauta.

Outros usuários do Twitter criticaram a reação de Patrícia Poeta ao assalto. A jornalista pediu o replay da cena de roubo e só depois perguntou se a repórter estava bem. "Ninguém se preocupou se a menina tava bem pra continuar?! Só seguiram a vida e ainda pediram replay", escreveu um internauta.

Que país é esse? A repórter Ju Massaoka sofreu uma tentativa de assalto em pleno ao vivo no Encontro.



Outro ponto que chamou a atenção… Ninguém se preocupou se a menina tava bem pra continuar?! Só seguiram a vida e ainda pediram replay… 🤡



pic.twitter.com/B6OXSY6Ugm — Jingow Béu 🎅🏻🎄 (@oxeserjo) December 8, 2023





Teve gente que criticou a falta de expressão da apresentadora com o acontecido e o fato dela falar que também já foi roubada:

gente como pode patricia poeta a mulher mais sem expressão possivel https://t.co/461sIL3dEm — julha (@Juliadidit) December 8, 2023





Patrícia Poeta reagindo à um quase assalto ao vivo pic.twitter.com/9Ecm1mxluy — luan (@luanviniciusx) December 8, 2023













A Ju Massaoka quase foi assaltada durante uma entrada no #Encontro ... Ela estava na Avenida Paulista quando um homem de bicicleta tentou levar o celular dela.



O que a amada, querida, Patrícia Poeta disse? "Eu já tive o celular levado dessa forma". ISSO NÃO É SOBRE VOCÊ, CHATA!! pic.twitter.com/ZSe08mLTHM — 🟠Danilo from Paldea🟣 (@Reenlsober) December 8, 2023













+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente