Reprodução Neymar e Bruna Biancardi

Mavie está entre nós! Bruna Biancardi deu à luz filha com Neymar Jr. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (6).

A influenciadora não contou com a presença do pai durante o parto, já que o jogador está na Arábia Saudita, onde joga pelo time árabe Al-Hilal. Do local para o Brasil, ele precisa enfrentar 22 horas de voo.

Durante a madrugada, o atleta foi liberado pelo time para conhecer a recém-nascida no Brasil . "O técnico Jorge Jesus deu permissão a Neymar para viajar para seu país, devido à sua recém-nascida menina", afirmou o comunicado do time.





O relacionamento de Bruna e Neymar é marcado por polêmicas. Desde o anúncio da gravidez, o atleta já foi protagonista de vídeos de infidelidade.

Diante das últimas notícias de traição, a influenciadora fez questão de se posicionar dizendo que não estava disposta a lidar com a situação no momento e resolveu focar na reta final da gravidez.

