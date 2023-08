Reprodução Instagram - 18.08.2023 Bruna Biancardi e Carol Dantas

Na última quinta-feira (17), Bruna Biancardi , que espera Mavie, a primeira filha fruto do relacionamento com o jogador Neymar Jr. , surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar um registro com a ex do atleta, a influenciadora Carol Dantas.





Em um boomerang publicado nos stories, Carol passa a mão na barriga de Biancardi, que escreveu como legenda do vídeo: “Titia Carol Dantas sentindo os chutes da Mavie”. Dantas também republicou o registro e colocou na legenda três emojis de coração.



Mavie será a primeira filha de Bruna Biancardi e a segunda do atleta. Isso porque, junto com a ex-namorada, Carol Dantas, Neymar tem o filho Davi Lucca, de 11 anos de idade. Embora tenham terminado o relacionamento, o ex-casal mostra um bom convívio quando aparecem juntos em eventos e outras ocasiões.



Prestes a ser pai pela segunda vez, o jogador anunciou recentemente sua saída do famoso time francês Paris Saint-Germain. Agora, Neymar Jr. irá jogar na Arábia Saudita pelo time Al-Hilal.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente: