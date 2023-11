Reprodução Bruna Biancardi toma decisão sobre rede social após assalto: 'Receio'

A influenciadora Bruna Biancardi voltou a conversar com os seguidores do Instagram nesta sexta-feira (24) após o episódio do assalto a casa dos pais dela. Nos Stories, a mãe da Mavie disse estar cautelosa sobre a exposição nas redes após ter tido acesso à troca de menagem dos criminosos.



Bruna Biancardi voltou a falar da vida pessoal no Instagram e disse que ainda está abalada com o episódio do dia 7 de novembro, quando criminosos invadiram a casa dos pais dela e os ameaçaram.

"Quero falar que tá tudo bem, eu não apareço aqui desde que aconteceu aquele assalto na minha casa, né? Falar aqui, mesmo eu não estando lá, a gente ainda está absorvendo as coisas, minha família estava lá, meus pais estavam lá, então agora redobrei a nossa segurança, redobrei o cuidado ao falar aqui no Instagram".

A influenciadora revelou que teve acesso às conversas dos criminosos referente a época em que eles premeditavam o crime.

"Eles viam muita coisa que eu postava aqui, muita coisa que eu tinha, que eu mostrava, que eu recebia. Então, dá um certo receio de continuar, receio de mostrar aqui, nossa vida. Então, eu tenho que encontrar um equilíbrio entre compartilhar as coisas com vocês e não estar expondo outras pessoas. É com cuidado".

Bruna também revelou que o sumiço das redes também envolve a pequena Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr.. "Estou mergulhando de cabeça na maternidade, ficando todo o tempo que eu posso com a Mavie. Ela está tendo cólica, então é bem complicado para quem teve já filho, para quem tem. [...] Está uma confusão, mas está dando tudo certo no final", completou.